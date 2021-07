Americana aplica 2.033 doses de vacina contra a Covid-19 nesta quinta

Americana aplicou nesta sexta-feira (16) 2.033 doses da vacina contra a Covid-19. Foram vacinadas 864 pessoas com a primeira dose e 1.169 com a segunda dose.

Receberam a primeira dose 781 pessoas com 34 anos ou mais, dois profissional de saúde, 15 pessoas portadoras de comorbidades, um profissional da Educação, 15 gestantes e puérperas, três portadores de deficiência permanente e 47 pessoas com idade entre 29 e 33 anos com a xepa da vacina.

A segunda dose foi aplicada em 12 profissionais de saúde, cinco gestantes, 810 idosos, um profissional da Educação e 341 pessoas da população em geral com a xepa da vacina.

O total de doses aplicadas é de 168.787, sendo 122.910 da primeira dose, 39.922 da segunda e 5.955 de dose única.

Neste sábado (17), o agendamento vai ter o seguinte esquema:

Receberão a primeira dose pessoas com 30 anos ou mais e a segunda dose será aplicada em idosos, profissionais de saúde e profissionais da Educação.

A xepa da vacina agora passará a ser disponibilizada para moradores com 25 anos ou mais. Os moradores devem se cadastrar pessoalmente, ou por telefone, em uma das unidades básicas de saúde e aguardar serem chamados.

O endereço e telefone de cada unidade estão disponíveis no site saudeamericana.com.br, onde o morador deve acessar a aba “estrutura” e clicar em Unidades Básicas de Saúde.

A Vigilância Epidemiológica esclarece a vacina somente é oferecida de acordo com a disponibilidade do imunizante durante a campanha.