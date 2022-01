Americana aplica 1,1 mil vacinas Covidkids esta quarta

A Secretaria de Saúde de Americana já aplicou 1.108 doses da vacina pediátrica contra a Covid-19. Além do imunizante para esse público específico, a cidade já aplicou 6.113 da dose única, 193.795 da primeira dose, 178.944 da segunda, 69.214 da dose de reforço e 21 da quarta dose para imunossuprimidos, totalizando 449.195 doses aplicadas. A cidade recebeu esta semana ‘grande lote‘ de vacinas Coronavac.

Esses números representam 92,28% da população acima de 12 anos com ao menos uma dose da vacina, 88,12% com a imunização completa, ou seja, com duas doses ou dose única, e 32,96% da dose adicional.

Na quarta-feira (26), foram aplicadas 1.306 doses, sendo duas da dose única, 248 da dose pediátrica, 29 da primeira dose, 94 da segunda, 929 da dose adicional e quatro da quarta dose.

Receberam a dose única duas pessoas da população em geral; a primeira dose, 16 adolescentes e 13 da população em geral; a segunda dose, 36 adolescentes, 55 da população em geral e três idosos; a dose adicional, 805 da população em geral, 119 idosos, quatro profissionais da saúde e um imunossuprimido; e a quarta dose em quatro pacientes imunossuprimidos.

A dose pediátrica foi aplicada em oito crianças com idade entre 5 e 11 anos com comorbidade, 226 entre 9 e 11 anos da população em geral e 14 de oito anos na xepa da vacina.