Americana aplica 1.646 doses nessa quinta

Americana aplicou nesta quinta-feira (14), 1.646 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 81 pessoas com a primeira dose, 1.157 com a segunda dose e 408 com a terceira dose.

Receberam a primeira dose, dois adolescentes com idade entre 12 e 14 anos, cinco idosos, uma gestante e 73 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 25 pessoas portadoras de comorbidade, dez idosos, seis gestantes, uma pessoa portadora de deficiência permanente, três profissionais de saúde, dois profissionais da Educação, 21 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, quatro pessoas acamadas e 1.085 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em 152 profissionais de saúde, 245 idosos com 60 anos ou mais e 11 imunossuprimidos.

O total de doses aplicadas é de 350.383, sendo 188.766 da primeira dose, 149.314 da segunda, 6.067 de dose única e 6.236 da terceira dose.

Nesta sexta-feira (15) o município segue com a campanha com aplicações de primeira, segunda e terceira doses. O agendamento é feito pelo site www.saudeamericana.com.br