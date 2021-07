Americana antecipa vacinação para pessoas com 38 anos

A Secretaria de Saúde de Americana antecipou para a próxima segunda-feira (5) a vacinação contra a Covid-19 para pessoas da faixa etária entre 38 e 39 anos.

O agendamento já se encontra disponível no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina. As vagas para esta segunda-feira já foram preenchidas.

O esquema de vacinação na segunda-feira (5) será o seguinte:

Receberão a primeira dose:

Portadores de comorbidade, pessoas com deficiência permanente, pessoas com Síndrome de Down e transplantados em uso de imunossupressor, todos com 18 anos ou mais; pessoas com 38 anos ou mais; profissionais da Educação com 45 anos ou mais e com idade entre 18 e 44 anos, além de gestantes e puérperas com 18 anos ou mais.

Receberão a segunda dose:

Profissionais de saúde, profissionais da Educação com 45 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais e idosos com 64 anos ou mais.

O cadastro para xepa segue para os 35 anos ou mais e o cadastro pode ser realizado na UBS mais próxima da residência de quem receberá a vacina.