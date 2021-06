Americana antecipa vacinação para o grupo de 55-59 anos

Americana está antecipando, para a próxima segunda-feira (14/6), a vacinação contra a Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos. A data de início da imunização para esse grupo, de acordo com o calendário do governo estadual, é quarta-feira (16), mas o município já estará vacinando essa faixa etária a partir do começo da semana. E o agendamento já está aberto neste sábado no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina.

Na segunda-feira (14), a estratégia de vacinação inclui a aplicação da primeira dose para pessoas de 55 a 59 anos, pessoas com comorbidade, Síndrome de Down, trabalhadores do transporte, professores, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas e profissionais da saúde, incluindo veterinários e erducadores físicos.

A segunda dose estará disponível para idosos de 64 anos ou mais, profissionais da saúde e professores. O esquema de vacinação envolverá, ao todo, 14 unidades básicas de saúde.