Americana antecipa vacinação de 68 anos para esta quinta

A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 68 anos ou mais terá início nesta quinta-feira (1/4). A vacinação vai acontecer no drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura do portal da cidade, das 8h às 16h, e também por meio de agendamento no site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br).

O drive thru da UBS Cillos, na Avenida De Cillo, não funcionará nem quinta, e nem sexta, em função do feriado, sendo retomada a vacinação da segunda dose na próxima segunda-feira (5).

Americana recebeu nesta quarta-feira (31) um lote de 4.090 doses de vacina Coronavac, sendo 1.870 para a primeira dose e 2.220 para a segunda dose, que terá início na próxima semana.

Para a vacinação os moradores precisam apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de endereço, além do cartão de vacina, caso seja para a segunda dose.

Vale lembrar que a abertura dos drive thrus será avaliada diariamente, e seu funcionamento estará condicionado à demanda para o local.

“É importante não perdermos tempo”, disse Chico.

“Essa vacina (68+) estava com previsão para começar na sexta-feira, e na verdade estamos antecipando pra amanhã, quem tem 68 anos pode ir se vacinar no drive thru do portal da cidade. Americana está preparada para vacinar, se chegasse hoje 10 mil vacinas, a gente está preparado pra aplicar as 10 mil”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

Chico e Odir ainda elogiaram bastante os profissionais da saúde.