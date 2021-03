A Secretaria de Saúde de Americana informa que, devido à grande procura pela vacinação contra a Covid-19 por idosos acima de 80 anos, o horário de atendimento no drive thru, em frente à UBS Cillos, será antecipado das 17h para as 13h, desta segunda-feira, 1º de março.

Os outros locais com disponibilização de vacina para os idosos com 80 anos ou mais são as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros São Domingos, Jardim Brasil, São Vito e Vila Gallo, das 8h30 às 15h.