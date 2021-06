Americana alerta proprietários para limpeza de seus imóveis

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SOSU) da Prefeitura de Americana está alertando os responsáveis por imóveis no município, para que estes mantenham os locais limpos, livres de mato e entulhos, evitando assim o acúmulo de sujeira e a proliferação de animais peçonhentos, escorpiões, mosquitos da dengue e demais pragas urbanas que podem afetar a saúde da população.

A Unidade de Serviços Urbanos (USU), setor responsável pela fiscalização, vem realizando vistorias constantes nos diversos bairros da cidade e notificando os proprietários dos imóveis para que providenciem a limpeza e manutenção destes. As notificações são enviadas aos proprietários e publicadas em edital no Diário Oficial do Município todas as quintas-feiras.

“Conforme legislação vigente, os proprietários dos imóveis são obrigados a mantê-los limpos, livres de lixo, detritos, entulhos, resíduos ou qualquer material nocivo à vizinhança e à saúde pública. Porém, independente do que determina a legislação, é necessário que a população se conscientize da importância de manter seus imóveis em perfeito estado de conservação e de não fazer descartes irregulares em terrenos baldios e em áreas públicas, evitando assim a proliferação de pragas urbanas. É importante frisar também, que estamos em época de estiagem e a existência de terrenos com mato aumenta consideravelmente os riscos de incêndio, afetando a saúde e a segurança da população”, esclarece a diretora da USU, Claudia Rodrigues de Lucca.

Para o Secretário da SOSU, Adriano Alvarenga Camargo Neves, a fiscalização ajuda a manter a cidade limpa, sob controle, mas é necessária a colaboração dos proprietários dos imóveis e da população em geral.

“A Prefeitura de Americana, conta com uma boa estrutura de atendimento e prestação de serviços, fazendo um trabalho permanente de recolhimento de galhos, restos de poda, de entulho e materiais inservíveis, além da existência da coleta de lixo comum e da coleta seletiva de recicláveis. Conta também com nove ecopontos disponíveis para a população em diversas regiões da cidade, para o descarte correto de materiais e resíduos. Se todos colaborarem, podemos melhorar nossa cidade ainda mais e contando com um ambiente mais limpo e saudável para a população” concluiu o secretário Adriano.