Americana ainda tem 15 mil doses de vacina contra gripe

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta terça-feira (7) que o município ainda possui 15 mil doses da vacina contra a gripe, que está disponível para toda a população desde o dia 1º de julho. A campanha de vacinação segue até o dia 24 de julho em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o último balanço divulgado, no dia 2 de julho, Americana já vacinou 71.873 pessoas desde o dia 23 de março, quando teve início a campanha. Antes a imunização estava disponível apenas para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, mas foi liberada para todas as faixas etárias.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Simone Maciel, reforçou mais uma vez a importância da vacina e de levar a caderneta de vacinação para atualizar outras vacinas. “Estamos no inverno, quando existe um aumento do número de vírus respiratórios circulantes, especialmente influenza. Além dessa vacina ser muito importante, pedimos que levem a caderneta de vacinação e atualizem outras vacinas faltantes”, afirmou.

Vacina

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença e óbitos. Ela não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. Além disso, a vacina ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.

Em 2020, até o mês de maio, foram registrados 1.517 casos de influenza (gripe) em todo o país, com 209 mortes. Do total de casos, 588 foram casos de influenza A (H1N1), com 79 óbitos; 64 casos e 13 óbitos por influenza A (H3N2), 374 de influenza A não subtipado, com 63 mortes; e 491 casos e 54 óbitos por influenza B. Os dados são do Ministério da Saúde.