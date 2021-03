Americana agora terá vacinação drive thru na Antônio Pinto Duarte

A prefeitura recebeu, por meio de doação da rede Droga Raia, três tendas para a abertura de mais um drive thru para vacinação em Americana. A estrutura, prevista para funcionar na próxima faixa etária disponibilizada para a Campanha de Imunização contra a Covid-19.

A empresa tem participado de uma ação da iniciativa privada para contribuir com a vacinação em diversos municípios, e a doação das tendas, que estão locadas à disposição do município, foi a contribuição para Americana.

As tendas foram montadas na Avenida Antônio Pinto Duarte, no Portal de Americana, onde funcionará o segundo Drive Thru. Ele será um reforço à estrutura já existente na Avenida de Cillo.

“Temos de agradecer à Droga Raia pela doação, pois possibilita algo muito importante para a nossa cidade, que é a abertura de uma nova frente de drive thru. A contribuição de todos nesse momento tão difícil é importantíssima para que façamos o combate à Covid-19”, ressaltou Lilian Godoi, assessora da Secretaria da Saúde.