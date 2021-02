Americana agora pode captar mais água do Rio Piracicaba

O DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), órgão estadual responsável pela gestão dos recursos hídricos paulistas, autorizou que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana aumente o volume de água captada no Rio Piracicaba. A autorização foi publicada no diário oficial do dia 13 e apresentada ao prefeito, que fez a solicitação pessoalmente em 3 visitas ao daee.

Com isso, o município está autorizado a retirar 1.300 litros de água por segundo, atualmente a outorga permite a retirada de 1.050 por segundo. O aumento do volume captado será possibilitado depois da conclusão da nova estrutura de captação de água, cuja obra se encontra em fase de conclusão.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, destacou que este é um importante passo para a solução dos vários problemas com o abastecimento de água do município. “Essa é a primeira fase de um trabalho pensado para atender o presente e as gerações futuras. A obra de captação foi iniciada pelo ex-prefeito Omar Najar e está quase concluída. Assim que a captação estiver pronta, e com essa autorização, vamos melhorar e muito o abastecimento em Americana. A autorização está aqui e já foi publicada no diário oficial”, disse o prefeito.

A solicitação para aumento da outorga vem sendo feita desde o ano passado, e foi reforçada pelo prefeito em janeiro deste ano, quando recebeu sinalização positiva do DAEE.