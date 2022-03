Americana agora conta com uma Casa da Agricultura

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, e o secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, inauguraram, na manhã desta quinta-feira (3), a Casa da Agricultura de Americana, na Vila Cordenonsi. Na ocasião, foi assinado o convênio de uso compartilhado da Casa da Agricultura entre a CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, órgão do Estado, e a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) – Unidade de Educação Ambiental e Planejamento – setor de Hortas, da Prefeitura de Americana, que ocuparão o novo espaço. Participaram do evento ainda, o deputado federal Vanderlei Macris e o deputado estadual Alex de Madureira, prefeitos de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho, e de Saltinho, Hélio Bernardino, o Helinho, o presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins, entre outras autoridades e convidados.

“É um dia muito feliz para Americana, agradeço ao secretário estadual, meu amigo Itamar Borges, trabalhei ao seu lado na Assembleia, ele que tem uma capacidade de aglutinação de força incrível e um carinho muito grande por Americana. Agradeço as presenças dos deputados Vanderlei Macris e Alex de Madureira, que têm feito um trabalho importante para Americana. Parabenizo o secretário de Meio Ambiente Fábio e sua equipe pelo trabalho que estão desenvolvendo nas áreas de agricultura urbana e meio ambiente, e pela nova Casa da Agricultura, que terá uma função importante para dar suporte aos agricultores e horticultores da cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento saudou a todos e parabenizou Americana pela conquista. “Muito bom estar em Americana, que recebe hoje a Casa da Agricultura, uma bela realização, e a assinatura de vários convênios. A vida se transforma a cada momento. Se estamos resgatando este espaço é porque as demandas cresceram e apoios foram feitos para que isso acontecesse, unindo agricultura e meio ambiente, uma parceria perfeita. Cumprimento todos os horticultores, engenheiros agrônomos, que atuam de forma tão importante para o desenvolvimento da cidade. A CATI está fazendo a diferença em Americana na questão da agricultura urbana, que são pequenas produções e que precisam de apoio para se desenvolver. Os produtores de agricultura urbana também terão acesso ao crédito para investimento no trabalho, assistência técnica e orientação. Parabenizo o prefeito Chico, o vice Odir e o secretário Fábio pelo trabalho desenvolvido na cidade, deputados Macris e Madureira, Consórcio PCJ, Instituto de Zootecnia, a todos os prefeitos, vereadores. É uma quinta-feira de muitas parcerias e apoio à agricultura, aos recursos hídricos e ao cooperativismo. Só estamos conseguindo as realizações graças ao time de competentes parceiros, com apoio do governador João

Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia. Parabéns, Americana!”, discursou.

O secretário de Meio Ambiente de Americana falou sobre os trabalhos a serem realizados na cidade. “Haverá um recadastramento dos horticultores e produtores visando a capacitação e, posteriormente, a organização de uma associação ou cooperativa para potencializar os trabalhos no município, propiciando um melhor acesso às políticas públicas e oportunidades de trabalho. Americana tem 20 hectares de área urbana de hortas e mais 12 hectares de outras áreas sendo utilizadas para agricultura, com cerca de 170 horticultores na cidade. A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir tem um olhar voltado para essa área e para o meio ambiente. O compartilhamento da Casa da Agricultura com a CATI, Educação Ambiental e setor de hortas visa implementar todo o trabalho”, disse Fábio Renato de Oliveira.

A importância da retomada dos trabalhos da Casa da Agricultura em Americana também foi destacada pelo presidente da Câmara Municipal, Thiago Martins. “A retomada dos trabalhos se deu graças à união de esforços e pensando em prol da população, com empenho do prefeito Chico, vice Odir, secretário Fábio, da Kátia Birke, diretora de Educação Ambiental, de toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e horticultores. Quem ganha é a cidade de Americana”, disse Martins.

Os deputados Alex de Madureira e Vanderlei Macris também falaram sobre a expectativa da conquista. “Uma alegria participar da inauguração da Casa da Agricultura, um novo trabalho que vai começar. É a força de um trabalho muito grande com o secretário estadual Itamar, prefeito Chico, vice Odir, uma vitória. Parabéns pela atitude. A agricultura urbana precisa ser valorizada”, disse Alex. “Americana tem essa referência tão importante, que é a união de esforços, todos juntos, secretário estadual Itamar, prefeito Chico, vice Odir, partidos diferentes batalhando pelos interesses de Americana”, disse Macris.

O coordenador de Desenvolvimento Rural Sustentável/CATI, Alexandre Grassi, falou das parcerias com as prefeituras. “As prefeituras são nossas parceiras, é um trabalho em conjunto. Americana terá um trabalho fértil, atendendo solicitação do secretário estadual Itamar, com foco na sustentabilidade para toda a região”, afirmou.

Além do convênio de uso compartilhado da Casa da Agricultura também foi assinado com o município de Americana o convênio Cidadania no Campo: Rotas Rurais. Também foi assinado o protocolo de cooperação técnica para a recuperação de mananciais com o Consórcio PCJ, representado na cerimônia pelo diretor-presidente da agência, Sérgio Razera.

CATI

A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI é um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Foi criada em 1967 e executa os serviços de assistência técnica e extensão rural ao pequeno e médio produtor rural.

Os programas que a CATI desenvolve têm como objetivo fortalecer o setor agrícola e, além dos diversos projetos da CATI, as Casas da Agricultura investem esforços em ações diretas ou articuladas com outras entidades para garantir o acesso dos produtores rurais a políticas públicas em diversas áreas como crédito rural, seguro subsidiado, geração de renda e adequação ambiental.