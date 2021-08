Americana agora com quatro unidades de saúde com energia solar

A Secretaria de Saúde de Americana anunciou nesta segunda-feira (30) que, além do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM), o pronto-atendimento do bairro Antônio Zanaga (PA Zanaga) e as unidades básicas de saúde do São Vito e Jardim Boer também passaram a integrar o Programa de Eficiência Energética (PEE-ANEEL), gerenciado pela CPFL Paulista. Com isso, agora são quatro unidades de saúde que se beneficiam do programa, com a geração própria de energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos.

No Hospital Municipal, além dos painéis, o programa também realizou durante o mês de maio a substituição de 231 lâmpadas antigas por equipamentos de led. A usina solar do HM passou a gerar uma economia de 436,1 MWh por ano. Na unidade do PA Zanaga a economia será de 87,3 MWh ao ano; na UBS São Vito, de 36,3 MWh e na UBS do Jardim Boer a previsão é de economizar 34,7 MWh.

De acordo com a CPFL, o investimento nas quatro unidades chegou a R$ 1.669.818,99. Desse total, R$ 1.236.336,00 foram investidos no HM; R$ 246.571,05 no PA Zanaga, R$ 95.664,18 na UBS São Vito e R$ 91.247,76 na UBS do Jardim Boer. Todos os painéis já estão em funcionamento, com alimentação de energia elétrica em cada uma das unidades de saúde.

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, o programa irá contribuir satisfatoriamente para a economia dos recursos da Pasta. “É um programa inovador e que traz uma contribuição enorme do ponto de vista econômico para a Secretaria de Saúde; sem dúvida alguma, a população de Americana é quem ganha com tudo isso”, declarou o secretário.

O prefeito Chico Sardelli agradeceu a CPFL pelo compromisso com o bem-estar dos americanenses. “A adoção de iniciativas sustentáveis é uma de nossas bandeiras e a CPFL tem sido uma grande parceira nesta caminhada. A substituição das fontes de energia nos prédios públicos de Americana demonstra este comprometimento”, disse Chico.