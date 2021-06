Americana agora com espaço de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica

O prefeito de Americana Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi inauguraram, nesta terça-feira (8), a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais (IDMAS), implantada nas dependências da sede da Guarda Municipal com o objetivo de incrementar o trabalho que já é feito pela Patrulha Maria da Penha, criada em 2018. Participaram da inauguração o diretor comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, o presidente da Câmara, Thiago Martins, o líder de Governo, Thiago Brochi, e diversos parlamentares. Os patrulheiros que atuam no IDMAS também participaram do evento.

“A Gama tem dado o exemplo. Por onde passo tenho ouvido inúmeros elogios sobre o trabalho da Guarda. Hoje nossa Guarda é parceira da população de Americana e dá um novo exemplo com esta sala de acolhimento. É mais uma vez a Guarda trabalhando, protegendo a mulher, a família e aqueles que mais precisam nas questões sociais”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito destacou o trabalho conjunto entre a Gama e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. “Esse aqui é mais um exemplo de que o governo Chico Sardelli e Odir Demarchi está unido em prol das famílias de Americana. Pra mim, do fundo do meu coração, está sendo um orgulho estar trabalhando com vocês desde o dia 1º de janeiro”, disse.

O presidente da Câmara destacou a importância do fortalecimento destas atuações no atual momento. “A pandemia, infelizmente, provocou o aumento no número de ocorrências de violência doméstica, então é de total importância a abertura e fortalecimento desta estrutura. A Gama está de parabéns, assim como também a administração municipal”, disse Thiago Martins.

“A atual administração, com um olhar mais humano, está implantando esse novo espaço, que propiciará melhores condições para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica de maneira acolhedora”, afirmou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Com um espaço amplo de 40 m² e climatizado, o IDMAS incorporará aos serviços o Projeto Anjos da Guarda, responsável pelas rondas escolares, além de auxiliar os profissionais da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos no trabalho com pessoas em situação de rua. O objetivo é dar o apoio necessário para a realização do Serviço Especializado de Abordagem (Seas), encaminhando essas pessoas, quando necessário, para atendimento médico, oferecendo abrigo e atendendo outras questões relacionadas a essa população.

“É uma conquista muito importante para a mulher vítima de violência, para que tenha acolhimento e proteção no momento de vulnerabilidade que enfrenta. O espaço que o prefeito Chico Sardelli entrega ao município vai integrar ações de atendimento, orientações e enfrentamento com o trabalho da Guarda Municipal e da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos”, disse a secretária da SASDH, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O prédio do IDMAS foi pintado com a cor lilás, que trás o significado de igualdade.