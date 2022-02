Americana adquire 8 mil brinquedos para unidades escolares municipais

A Secretaria de Educação de Americana adquiriu oito mil brinquedos pedagógicos para as escolas municipais. O material já foi distribuído para todas as unidades que fazem parte da rede municipal de ensino.

Foram adquiridos balanço com escorregador, big construtor, bonecas, caminhões dos mais variados tipos (baby track, bombeiro, coletor de lixo, cegonha), carrinho com tampa didática, carro esportivo, gangorra infantil, tapete com figuras e letras e jogos diversos (eu sou, banco imobiliário, sequência numérica, imagem e ação, twister, bingo, dominó, boliche em espuma, pega-vareta).

“Os jogos e brinquedos pedagógicos fazem parte da formação dos nossos alunos. A retomada desses investimentos é mais uma demonstração do compromisso da nossa gestão com a qualidade da educação municipal, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini”.

O material visa suprir as necessidades das 15 Casas da Criança, oito creches, 17 emeis, 11 escolas de ensino fundamental, do Centro de Inclusão Mãos que Acolhem e da Escola Tempo de Viver, atendendo 2.135 crianças de 0 a 3 anos das creches, 3.521 de 4 e 5 anos das pré-escolas e 6.649 alunos do ensino fundamental. Os jogos e brinquedos também serão disponibilizados para as 301 crianças com deficiência atendidas nas salas de atendimento especializado (AEE) e para os alunos com dificuldades de aprendizagem atendidos pelo Mãos que Acolhem.

Os brinquedos e jogos são indispensáveis para a realização de atividades que promovam o desenvolvimento das crianças, das habilidades socioemocionais, cognitivas, ampliem seu repertório cultural, sua competência para desenvolver o pensamento científico, crítico, analítico e criativo, assim como a comunicação, argumentação, empatia e cooperação. Desta forma, melhorará o processo de aprendizagem, pois as brincadeiras e as interações sociais entre as crianças são consideradas fundamentais no processo da formação pela qual a criança toma decisões, expressa seus sentimentos e valores.

Além disso, a utilização dos jogos e brinquedos possibilita ao professor realizar estratégias didáticas intencionais com a finalidade de atender os princípios políticos, éticos e estéticos das Diretrizes Nacionais da Educação, assim como concretizar as propostas de implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).