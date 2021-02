Chove 43 milímetros em Americana e temporal derruba 20 árvores

Americana acumulou, na última terça-feira (2), entre 17h e 18h, 43 milímetros de águas de chuva e registrou a queda de 20 árvores durante a tempestade. As informações são da Defesa Civil de Americana.

Vários pontos de alagamentos ocorreram na cidade, nas Avenidas da Saúde, Brasil, Bandeirantes, entre outros locais, sendo que houve o escoamento das águas após uma hora, informou a Defesa Civil.

“Não tivemos ocorrências de casas atingidas pelas águas, não tivemos vítimas. Até às 21h tivemos a estimativa de 20 árvores que foram arrancadas pelo vento, algumas caíram nas vias outras nos muros de residência. Hoje a cidade está na normalidade com os trabalhos das equipes Prefeitura no rescaldo do trabalho”, disse a coordenadora da Defesa Civil de Americana, Marli Rodrigues dos Santos Kiriyama.