Americana ‘acelera’ atração de empresas no 1º trimestre 2021

De acordo com números divulgados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), Americana é a terceira cidade da Região Metropolitana de Campinas que mais atraiu empresas no primeiro trimestre de 2021, atrás de Campinas e Indaiatuba. O levantamento identificou que, nos primeiros meses do ano Americana registrou a abertura de 376 novas empresas.

O indicador é motivo de otimismo, na visão do prefeito de Americana, Chico Sardelli. “A abertura de novas empresas no primeiro trimestre deste ano sinaliza uma possível recuperação da economia de Americana, o que nos deixa muito felizes. Formamos um grupo de trabalho na Prefeitura para agilizar a emissão da documentação necessária aos novos negócios e os empreendedores locais podem contar conosco”, disse.

“Um bom ambiente de negócios”. É assim que o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, define a atual conjuntura de Americana, que acaba refletindo em índices satisfatórios de atração de novas empresas para o município.

De acordo com Rafael de Barros, um dos diferenciais de Americana é o tempo que se leva para a análise de viabilidade de um empreendimento, que afere questões como zoneamento e compatibilidade do imóvel onde a empresa será instalada. A meta considerada ideal para a Jucesp é de dois dias, mas Americana consegue concluir essa análise em 24 horas, diminuindo, consideravelmente, a burocracia que envolveria todo o trâmite.

“Esse é o primeiro passo para a instalação de uma empresa e, graças ao sistema 1Doc, todo o trabalho é digitalizado permitindo, inclusive, que os trabalhos não sejam paralisados durante esse período de pandemia”, esclarece Rafael de Barros. Além disso, a equipe da Unidade de Desenvolvimento Econômico passou por treinamentos junto à Jucesp e ao setor de desburocratização do Sebrae, o que colabora para a otimização do serviço oferecido aos empreendedores.

Outro fator importante de atração de empresas é o Promaie (Programa Municipal de Atração de Investimentos Empresariais), cujo foco é a implantação e diversificação dos empreendimentos instalados na cidade. Americana é dotada, ainda, de uma excelente infraestrutura em Saúde, Educação, Saneamento, Segurança e Infraestrutura, e coleciona bons indicadores de qualidade de vida e desenvolvimento social.