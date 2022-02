Americana abre semana com mais de 500 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana está com 507 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo estão sendo realizados exclusivamente através do site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Afiador de Ferramentas de Corte: 2

Ajudante de Carga e Descarga: 5

Ajudante de Cozinha: 2

Ajudante de Marceneiro: 1

Ajudante de Mecânico para Motos: 1

Ajudante De Montagens Industrial: 1

Ajudante de Produção: 10

Ajudante De Serralheiro: 1

Ajudante Geral: 1

Ajudante Geral e Manutenção de Ar Condicionado: 2

Alinhador de Pneus: 1

Almoxarife: 2

Analista de PCP: 3

Assistente Comercial: 1

Assistente Contábil: 1

Assistente de Departamento Pessoal: 1

Assistente Financeiro: 3

Assistente Técnico Júnior: 1

Auxiliar Administrativo: 1

Auxiliar de Almoxarifado: 2

Auxiliar de Cartonagem: 1

Auxiliar de Confeitaria: 2

Auxiliar de Cozinha: 4

Auxiliar de Escritório: 1

Auxiliar De Estoque: 1

Auxiliar de Expedição: 31

Auxiliar de Jatista: 2

Auxiliar de Limpeza: 1

Auxiliar de Logística: 1

Auxiliar De Manutenção – Com Exp. Em Lubrificação: 1

Auxiliar de Pedagogia: 1

Auxiliar de Pedreiro: 2

Auxiliar de Pintura: 1

Auxiliar de Produção: 37

Auxiliar De Produção – Montagem: 1

Auxiliar de Serviços Gerais: 7

Auxiliar Fiscal: 1

Auxiliar Mecânico Industrial: 2

Auxiliar Técnico de Refrigeração: 2

Babá Doméstica: 1

Balconista de Açougue: 2

Bibliotecário: 1

Biomédica – Com Especialização em Estética: 1

Borracheiro: 1

Caldeireiro C: 1

Comprador Nacional e Internacional – Formação em Comércio Exterior – Inglês Fluente: 1

Conferente: 1

Conferente de Mercadorias: 2

Consultor de Vendas: 4

Contador – Graduação em Ciências Contábeis: 1

Copeiro Hospitalar: 3

Cortador de Roupas: 1

Costureira: 1

Costureira Modinha: 2

Costureira Piloteira: 1

Cozinheiro: 2

Cozinheiro Hospitalar: 1

Editor de Vídeos: 2

Eletricista: 1

Eletricista De Manutenção: 4

Eletricista de Manutenção FC Pleno: 1

Eletricista Montador – curso NR 10 NR 35: 4

Encanador de Sistema de Aquecimento Solar: 1

Encanador Industrial: 1

Engenheiro Civil: 1

Estagiário de Engenharia Civil: 1

Estágio em Administração ou Ciências Contábeis: 1

Estágio em Arquitetura: 2

Estágio em Engenharia Civil: 2

Estágio em Engenharia Elétrica: 2

Estagio em Logística: 1

Esteticista: 1

Faxineiro: 1

Fresador: 3

Funileiro de Automóveis: 1

Inspetor de Qualidade: 2

Instalador de Aquecedor Solar: 2

Instalador de Esquadrilhas de Alumínio: 1

Instalador de Painéis Elétricos: 1

Líder de Limpeza: 1

Líder de Produção: 2

Maquiadora: 2

Marceneiro: 1

Mecânico de Manutenção: 2

Mecânico Socorrista – Diesel: 1

Montador de Esquadrias de Alumínio: 1

Motorista De Micro – Ônibus: 1

Motorista de Van – Curso de Transporte Coletivo: 10

Motorista Munck: 1

Motorista Truck: 5

Operador de Estamparia Rotativa: 1

Operador de Fresadora: 1

Operador de Máquina Carda: 1

Operador de Máquina Corte e Dobra Ferro/Aço: 1

Operador de Máquina de Costura na Fabricação de Embalagens: 2

Operador de Máquina de Fiação de Algodão: 1

Operador de Máquina Injetora: 2

Operador de Máquinas Convencionais: 1

Operador de Máquinas de Sopro: 3

Operador de Retro Escavadeira: 1

Operador de Roçadeira: 2

Operador de Telemarketing: 200

Operador de Tinturaria e Máquinas: 3

Passadeira de Roupas: 1

Pintor: 5

Pintor Industrial: 1

Projetista – 3D: 1

Rebobinador de Motor: 1

Recepcionista: 2

Recepcionista de Locação: 1

Representante Comercial – Têxtil: 1

Representante Comercial de Usinagem: 1

Revisor de Tecidos: 5

Revisor de Tecidos Crus: 1

Serralheiro: 2

Serralheiro Industrial: 3

Serviços Gerais: 1

Sinaleiro de Grua: 1

Soldador: 1

Soldador Industrial: 1

Soldador Termoplástico: 1

Supervisor de Acabamento – Local São Paulo: 1

Supervisor de Manutenção/Reparação de Veículos Leves: 1

Sushiman: 1

Tecelão de Tear Automático: 1

Técnico Eletrônico: 1

Técnico em Eletrônica: 2

Técnico em Instrumentação Sênior: 1

Técnico Manutenção Geral: 1

Tingidor de Tecidos: 1

Torneiro Ferramenteiro: 1

Torneiro Mecânico: 1

Vendedor Externo: 10

Vendedor Interno: 5

Vendedor Orçamentista: 1