Americana abre processo seletivo para assistente de alfabetização voluntário

A Secretaria de Educação de Americana publica, nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial do Município, edital de processo de seleção simplificado para assistente de alfabetização voluntário, do Programa Tempo de Aprender do Ministério da Educação.

O Programa Tempo de Aprender tem o objetivo de fortalecer e apoiar unidades escolares no processo de alfabetização em leitura, escrita e matemática para estudantes dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Em suma, o assistente de alfabetização atuará no apoio ao professor alfabetizador.

Assim que o edital for publicado amanhã, a Prefeitura disponibilizará no site oficial (www.americana.sp.gov.br) um banner que dá acesso à ficha de inscrição e a todas as informações sobre o processo seletivo, que será realizado apenas on-line. No ato da inscrição, o interessado poderá optar por três unidades escolares de ensino fundamental (Cieps e Emefs).

As inscrições estarão abertas de 27 de outubro a 5 de novembro, e podem participar maiores de 18 anos que tenham diploma de Magistério (nível médio) ou curso superior em Pedagogia ou Licenciatura em Letras. No dia 7 de novembro, será realizada uma prova on-line de Língua Portuguesa, das 8h30 às 10 horas. O início das atividades nas unidades escolares está previsto para 7 de fevereiro de 2022.

Como se trata de trabalho de natureza voluntária, a atuação do profissional não gerará vínculo empregatício nem obrigação trabalhista. Pelos serviços prestados, o assistente de alfabetização receberá um auxílio mensal de R$ 150,00 por cinco horas semanais.