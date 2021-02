Americana abre inscrições para cursos on-line gratuitos

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Poiésis – Instituto de Apoio à Cultura, à Lingua e à Literatura, do Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para diversos cursos on-line durante o mês de março. As aulas serão transmitidas ao vivo, por meio do Zoom, um programa de videoconferência. Além das oficinas voltadas ao público geral, a programação inclui uma atividade aberta apenas para gestores municipais.

O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, falou sobre a importância dos cursos de capacitação. “Estamos vivendo em um mundo de incertezas, em que o índice de desemprego vem aumentando. Os cursos profissionalizantes preparam a pessoa a inserir no mercado de trabalho, supri a demanda por mão de obra qualificada e destaca o aluno no mercado de trabalho”.

Confira os cursos com vagas disponíveis:

GESTORES PÚBLICOS

Coordenação: Ana Paula do Val, Ivan Montanari e Maria Carolina de Oliveira

Datas e horários: 15 e 19 de março, das 10 às 12 horas

Inscrições: 17 de fevereiro a 3 de março

70 Vagas

Público-alvo: gestores públicos da área cultural

Link do formulário: https://forms.gle/ZJmGFymadwH4U6pW7

A oficina tem como objetivo apresentar conceitos e discutir a aplicação da Lei Aldir Blanc (Lei federal 14.017/2020) em municípios do Estado de São Paulo, a partir das bases estabelecidas pela regulamentação da mesma. Será abordado especificamente o Inciso II (subsídio; Tipos de gastos possíveis de acordo com a regulamentação federal e algumas referências municipais; Prazo e forma da prestação de contas); Inciso III (editais; Tipos de gastos possíveis; Formas mais comuns de prestação de contas de editais de concurso e premiação; Como elaborar um relatório; Juntada de documentos e guarda de notas fiscais); e, por fim, um panorama da prestação de contas dos entes municipais com a gestão federal. Estes conteúdos serão tratados de formas diferenciadas visando a atender as demandas de gestores públicos e da sociedade civil quanto aos processos de prestação de contas da LAB.

SOCIEDADE CIVIL

Coordenação: Ana Paula do Val, Ivan Montanari e Maria Carolina de Oliveira

Datas e horários: 23 e 25 de março, das 18 às 20 horas

Inscrições: 17 de fevereiro a 3 de março

70 Vagas

Público-alvo: agentes culturais da sociedade civil

Link do formulário: https://forms.gle/9cf2KqpdrboZyMsd7

A oficina tem como objetivo apresentar conceitos e discutir a aplicação da Lei Aldir Blanc (Lei federal 14.017/2020) em municípios do Estado de São Paulo, a partir das bases estabelecidas pela regulamentação da mesma. Será abordado especificamente o Inciso II (subsídio; Tipos de gastos possíveis de acordo com a regulamentação federal e algumas referências municipais; Prazo e forma da prestação de contas); Inciso III (editais; Tipos de gastos possíveis; Formas mais comuns de prestação de contas de editais de concurso e premiação; Como elaborar um relatório; Juntada de documentos e guarda de notas fiscais); e, por fim, um panorama da prestação de contas dos entes municipais com a gestão federal. Estes conteúdos serão tratados de formas diferenciadas visando a atender as demandas de gestores públicos e da sociedade civil quanto aos processos de prestação de contas da LAB.

PRESENÇA E JOGO: A COMICIDADE VIRTUAL NA ARTE DA PALHAÇARIA

Coordenação: Caco Mattos

Datas e horários: 15, 17, 22, 24 de março, das 14 às 16 horas

Inscrições: 17 de fevereiro a 3 de março

30 Vagas

Público-alvo: Artistas iniciantes a partir de 16 anos, profissionais, atores, bailarinos, músicos e interessados em geral pela comicidade

Necessidades: espaço para realização da atividade e é fundamental deixar a câmera ligada

Link do formulário: https://forms.gle/qwtePRLhTQiXY44f6

Por meio de jogos, improvisações e técnicas ministradas virtualmente, serão experimentadas na prática algumas ferramentas geradoras da comicidade tomando por base exercícios específicos para ativar e estimular as três vertentes fundamentais à arte da palhaçaria: O Jogo – O Estado – A Presença.

OFICINA: AFINAL, O QUE É ECONOMIA CRIATIVA?

Coordenação: Karina Poli

Datas e horários: 16, 18, 23 e 25 de março, das 10 às 12 horas

Inscrições: 17 de fevereiro a 3 de março

45 vagas

Público-alvo: Gestores Culturais, funcionários de instituições culturais, artistas, produtores, pequenos empresários e público interessado em gestão cultural e políticas culturais.

Link do Formulário: https://forms.gle/jBT3siVQB8ZCVwbSA

Esse curso apresentará um histórico das políticas culturais procurando evidenciar suas transformações nos últimos 50 anos. A partir das ampliações sofridas pelo Campo de Produção Cultural e Criativo ao longo do tempo, o curso demonstrará como a inserção de novos setores culturais e criativos reorganizou os escopos e os papéis das políticas culturais, que por sua vez, contribuíram para o surgimento do termo Economia Criativa. O curso também apresentará uma visão expandida do Campo de Produção Cultural e Criativo procurando apresentar a diversidade de setores, processos produtivos e ecossistemas que o compõem.

OFICINA: CONEXÃO ENTRE DANÇA CONTEMPORÂNEA E DANÇAS BRASILEIRAS

Coordenação: Mônica Alvarenga

Datas e horários: 22, 24, 29 e 31 de março, das 10 às 12 horas

Inscrições: 17 de fevereiro a 10 de março

30 Vagas

Público-alvo: atores, bailarinos, educadores e demais interessados, mesmo sem experiência na dança, com idade a partir de 16 anos

Link do formulário: https://forms.gle/cGCcTM4SxzQmxeCW8

A oficina apresentará aos participantes as danças brasileiras de origem africana e ameríndias como o Frevo, Samba de Côco, Bumba meu Boi e Maracatu Rural. E abordará a mesma dentro da corporeidade de cada um e suas possibilidades de junção com a dança contemporânea, trazendo assim novas possibilidades e qualidades de movimentos.

PERCUSSÃO BAIANA – MÓDULO 2

Coordenação: Lenynha Oliveira e Rudson Daniel

Datas e horários: 29, 30 e 31 de março, das 18 às 20 horas

Inscrições: 3 de março a 18 de março

35 Vagas

Público-alvo: Aberto ao público, a partir de 16 anos

Materiais necessários: Timbal e para os alunos que não possuem instrumentos, podem nos acompanhar tocando em uma mesa, banco de madeira, cadeira, pedra de mármore, garrafa de água de 20 litros, panela e etc.

Link do formulário: https://forms.gle/GQjXFTfpSqmZVnb68

Aulas de percussão brasileira online focada nos ritmos tradicionais de rua de Salvador da Bahia, tem o objetivo de disseminar a cultura afro musical de forma lúdica e prazerosa para adultos.