Americana abre inscrições para cursos de costura industrial

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) vai abrir inscrições para novas turmas para os três cursos de costura industrial. Os interessados devem procurar o centro, que fica na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, de 16 a 18 de fevereiro, das 8h30 às 16h30. Os documentos necessários são carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Para o preenchimento das vagas, será dada prioridade às pessoas desempregadas.

O objetivo dos cursos é a formação de mão de obra qualificada em costura industrial, capacitando os alunos em máquinas de ponto fixo (reta), overloque, interloque e galoneira, preparando-os para o mercado de trabalho nas indústrias de confecção ou para exercer o ofício como autônomos. Ao todo, são 12 vagas para cada um dos três cursos: costura industrial básica (nível I – treinamento), costura industrial básica (nível II – modinha) e costura industrial (nível III – retalhos).

O curso de costura industrial básica nível I (treinamento) tem carga horária de 140 horas, com aulas de segunda a quinta, das 8 às 11h30. Nesse módulo, os alunos aprendem a lidar com as primeiras costuras nas máquinas industriais reta e overloque.

O costura industrial básica nível II (modinha), com ênfase no vestuário masculino e feminino, aborda o conhecimento das máquinas industriais galoneira e interloque. Tem carga horária de 100 horas, com aulas de segunda a quinta, das 13 às 15h30.

O nível III (retalhos) utiliza máquinas reta e overloque para trabalhar, principalmente, com resíduos têxteis para confecção de ecobags, capas de almofadas, aventais, entre outros acessórios. Com carga horária de 100 horas, as aulas são ministradas de segunda a quinta, das 15h30 às 18 horas.

As aulas estão previstas para começar em 7 de março. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3461 4131.