Americana abre inscrições para creches

A Secretaria de Educação de Americana abre, de 21 a 24 de março, inscrições para vagas em creches da cidade. Podem ser inscritas crianças com idade entre quatro meses e três anos. As crianças precisam ter quatro meses completos até o último dia de inscrição.

As inscrições devem ser realizadas das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas, em todas as unidades. Importante salientar que as unidades assistenciais que trabalham em parceria com a Prefeitura também são postos de inscrições, ao contrário das unidades particulares que mantêm o convênio “Creche para Todos”, que não estarão realizando as inscrições.

Para efetivar as inscrições, é necessário apresentar os seguintes documentos:

– Certidão de nascimento ou RG da criança;

– Comprovante de endereço no nome dos pais ou dos responsáveis legais;

– Comprovação e justificativa para endereço indicativo caso o endereço utilizado para fins de classificação não for o residencial;

– Comprovante de trabalho da mãe da criança se ela declara que está trabalhando.