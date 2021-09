Americana abre inscrições para creche e pré-escola

A Secretaria de Educação de Americana abrirá, de 27 a 30 de setembro, inscrições para vagas em creches e escolas de educação infantil da cidade. No caso das creches, podem ser inscritas crianças com idade entre quatro meses e três anos. As crianças precisam ter quatro meses completos até o último dia de inscrição, ou seja, nascidas a partir de abril de 2018 a maio de 2021.

As inscrições devem ser realizadas das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas, em todas as unidades. Importante salientar que as unidades assistenciais, que trabalham em parceria com a Prefeitura, também são postos de inscrições, ao contrário das unidades particulares que mantêm o convênio “Creche para Todos”, que não estarão realizando as inscrições.

Para efetivar as inscrições, é necessário apresentar os seguintes documentos:

– Certidão de nascimento ou RG da criança;

– Comprovante de endereço no nome dos pais ou dos responsáveis legais;

– Comprovação e justificativa para endereço indicativo caso o endereço utilizado para fins de classificação não for o residencial;

– Comprovante de trabalho da mãe da criança se ela declara que está trabalhando.

No caso de declarações de trabalho ou de residência assinadas por terceiros, quando este não estiver presente para assinatura, a escola solicitará reconhecimento de firma ou cópia do documento (RG ou CNH) do signatário.

Pré-escola – A inscrição para pré-escola será realizada de forma on-line. Os responsáveis com acesso à internet poderão realizar a inscrição diretamente por meio do link: http://demanda.seducpma.com/preescola . Quem não tiver acesso à internet poderá procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência no período de 27 até 30 de setembro, das 8h até 16h, para efetuar a inscrição.

Podem se inscrever crianças que estão fora da escola pública em 2021, considerando-se a faixa etária abaixo:

a) Na 1ª etapa de pré-escola (nível 1): nascidos de 01/04/2017 a 31/03/2018. Ou seja, a criança deverá completar quatro anos até março de 2022;

b) Na 2ª etapa de pré-escola (nível 2): nascidos de 01/04/2016 a 31/03/2017. Ou seja, a criança deverá completar cinco anos até março de 2022.

Crianças residentes em Americana que completem quatro anos nos meses de abril, maio ou junho de 2022 e que já estejam matriculadas regularmente no Maternal 2 em escolas particulares ou de outros municípios em 2021, poderão ser inscritas para a pré-escola. Do mesmo modo, as crianças que completem cinco anos nos meses de abril, maio ou junho de 2022 e que já estejam matriculadas regularmente na 1ª etapa de pré-escola em escolas particulares ou de outros municípios em 2021, poderão ser inscritas para a 2ª etapa de pré-escola.

As crianças que, em 2021, já estão matriculadas no Maternal 2 das unidades municipais, assistenciais e filantrópicas ou que são atendidas pelo programa “Creche para Todos” não necessitam realizar as inscrições, pois serão direcionadas automaticamente para a pré-escola em 2022.

No ato da inscrição, os pais ou responsáveis legais deverão ter em mãos a certidão de nascimento da criança, comprovante de residência no município de Americana (preferencialmente conta de energia elétrica, água ou telefone) em nome dos pais ou responsáveis, com data de expedição de, no máximo, noventa dias e número de telefone válido para contato posterior.

Será necessário anexar à ficha de inscrição o comprovante de endereço digitalizado ou fotografado, sendo aceitos arquivos em formato de imagem (.jpg, .jpeg, .png, .bmp) ou no formato PDF.

Após a Secretaria de Educação processar as inscrições, os pais ou responsáveis serão informados sobre a escola em que a criança será atendida em 2022.