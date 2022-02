Americana abre ano letivo com palestra

A Secretaria de Educação de Americana apresentou, na manhã de quarta-feira (2), uma live de abertura do ano letivo de 2022 para todos os profissionais da rede municipal de ensino. O encontro contou com a apresentação do palestrante Julio Cesar da Silva, que abordou o tema “Escola para Novos Tempos: da Idade Média à Idade Mídia”.

Com um vasto currículo, Julio Cesar da Silva é formado em Letras e Direito, especialista em Direito Público, Teoria da Literatura, Ciências Políticas, Administração Pública e Direito Educacional. Tem MBA em Gestão Universitária, Direito Educacional e Direito Eleitoral, mestrado em Letras e Direito e doutorado em Letras. Foi professor, coordenador, diretor acadêmico em diversas faculdades; foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – 1ª Subseção de Nova Iguaçu – RJ, por dois mandatos; foi membro da Comissão de Direito Penal do IAB; e também atuou por vários anos em administrações públicas municipais. Tem diversos trabalhos publicados, premiados e títulos recebidos.

Atualmente, é palestrante, presidente da ABRADE – Associação Brasileira de Direito Educacional; assessor Especial do Secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro; e presidente da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Antes do início da palestra, o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, deu as boas-vindas a todos e agradeceu pelo empenho em 2021. “Sabemos das dificuldades enfrentadas nesse contexto de pandemia. Acredito muito que vamos superar, vamos atravessar esse momento e avançar ainda mais na nossa educação municipal. Que tenhamos um ano de retomada da aprendizagem, mas também dos nossos vínculos, nossas relações e dos nossos afetos dentro do ponto de vista pedagógico”, disse.

Ghizini lembrou, ainda, que a Secretaria de Educação se empenhou para que a volta às aulas ocorra com segurança sanitária e com responsabilidade, pensando no quanto a educação é fundamental na vida das famílias e no desenvolvimento das crianças.

O vice-prefeito, Odir Demarchi, disse que estava muito contente em participar desse evento on-line. “A educação é prioridade em nosso governo. Fizemos muitas coisas em 2021 e faremos mais em 2022. A educação é nosso alicerce para garantir um futuro melhor para nossos filhos e nossas famílias”, afirmou.

O prefeito, Chico Sardelli, parabenizou a todos que estavam assistindo à live e saudou os profissionais da educação. “Tivemos algumas melhorias na conectividade, na capacitação, no retorno da Semana da Educação. Investir em educação é garantia de que estamos no caminho certo. A educação é um elo de transformação da sociedade”, salientou.

No final da palestra, os profissionais puderam acompanhar uma apresentação cultural com o músico Valterci Hulkinho, numa parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo.