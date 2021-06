Americana abre agendamento para vacinação no sábado

A Secretaria de Saúde de Americana está com o agendamento aberto para vacinação contra a Covid-19, que será realizada no sábado, dia 12 de junho, para dois grupos: professores de 18 a 44 anos e pessoas com 59 anos. O agendamento pode ser realizado pelo site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina . Para a estratégia de vacinação montada para o próximo sábado, quatro unidades básicas de saúde estarão abertas, das 8 às 16 horas, para aplicação da vacina.

Para os professores de 18 a 44 anos, serão disponibilizadas 600 doses da vacina Pfizer na unidade do Jardim São Paulo e mais 600 na unidade do Jardim Brasil. Esses profissionais devem apresentar no ato da vacinação o QR code emitido pelo sistema VacineJá Educação, um documento com foto e CPF e um holerite que comprove o vínculo empregatício na cidade.

Para as pessoas com 59 anos, serão disponibilizadas 600 doses da vacina Astrazeneca na unidade do São Vito e mais 600 na unidade da Vila Gallo. É necessário levar um documento com foto e CPF e um comprovante de endereço.