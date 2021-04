Americana abre agendamento para vacinação 63+ contra Covid19

A Secretaria de Saúde abriu, nesta sexta-feira (30), agendas para aplicação da primeira dose em idosos com 63 anos ou mais da vacina contra a Covid-19 e também da segunda dose em idosos com 68 anos ou mais. As aplicações serão feitas na segunda-feira (3/5) em unidades básicas de saúde.

Também estão abertas agendas para os profissionais de saúde que precisam receber a segunda dose da vacina AstraZeneca, cuja aplicação será feita na segunda-feira, apenas na UBS do bairro Vila Gallo. Além disso, os profissionais da Educação que ainda não receberam a primeira dose, poderão fazer o agendamento para o mesmo dia e local.

No ato da vacinação, os profissionais da Educação precisam comprovar o vínculo com alguma instituição de ensino do município, além do comprovante QR Code, juntamente com CPF e RG.

Drive-thru

Neste sábado (1º de maio) não haverá drive-thru, pois o município aguarda a chegada de mais um lote do imunizante para retomar a campanha com nova faixa etária nesta modalidade.

Por enquanto a vacinação segue apenas por meio do agendamento, que pode ser feito no site (www.saudeamericana.com.br) da Secretaria de Saúde.