Americana registra nove mortes da Covid. Entre 35 e 86 anos

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (13) que foram registrados mais nove óbitos por Covid-19, entre os dias 9 e 12 de julho, sendo:

-Homem, 84 anos, morador do bairro Jardim da Paz, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 9 de julho;

-Mulher, 44 anos, moradora do bairro Vila Mathiensen, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 9 de julho;

-Homem, 78 anos, morador do bairro Machadinho, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 9 de julho;

-Homem, 35 anos, morador do bairro Jardim Primavera, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 9 de julho;

-Mulher, 63 anos, moradora do bairro Jardim Boa Vista, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 9 de julho;

-Homem, 55 anos, morador do bairro Jardim Ipiranga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 10 de julho;

-Mulher, 86 anos, moradora do bairro Vale das Nogueiras, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 10 de julho;

-Mulher, 39 anos, moradora do bairro Parque Novo Mundo, portadora de doença renal crônica, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 11 de julho;

-Mulher, 78 anos, moradora do bairro Vila Mariana, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 12 de julho.

Novos positivos

O município também teve confirmados 204 novos casos, sendo 73 após realização de Testes Rápidos, dos quais 70 estão em isolamento domiciliar e três já recuperados; e 131 após exames PCR, dos quais 60 estão em isolamento domiciliar, 52 já recuperados, dez estão internados, além dos nove óbitos registrados.

Novos suspeitos

O boletim trouxe 22 novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 24.304 casos positivos, sendo 56 internados, 743 óbitos, 793 em isolamento domiciliar, 22.712 recuperados e 118 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 41.382 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos

Nesta terça-feira (13), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 81,34% de leitos com respiradores (de 75 no total, 61 estão ocupados) e de 79,52% de leitos sem respiradores (de 83 no total, 66 estão ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 53,34% para leitos com respiradores (de 30 no total, 16 ocupados) e 71,43% sem respiradores (de 35 no total, 25 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e 75% sem respiradores (de 16 no total, 12 ocupados).

No Hospital São Francisco a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 11 no total, 11 ocupados) e de 85,72% sem respiradores (de 14 no total, 12 ocupados).

No Hospital Unimed a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 18 no total, 18 ocupados) e de 94,45% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 17 ocupados).