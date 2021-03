Americana recebe 2 mil doses de CoronaVac

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta quinta-feira (4) mais um lote contendo 2 mil doses da vacina CoronaVac, com frascos multidoses. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o lote contém 1.270 doses para idosos com idade entre 77 e 79 anos e 730 doses para idosos acima de 80 anos. Com a remessa de hoje, Americana retoma a vacinação da faixa etária de 77 a 79 anos e amplia a oferta aos idosos acima de 80 anos.

Nesta sexta-feira (5), a aplicação da primeira dose em idosos acima de 77 anos estará disponível, das 8h30 às 15h, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Vila Gallo, São Vito, Jardim Brasil, São Domingos e Jardim São Paulo, além do drive thru, em frente à UBS Cillos, que ficará ativo das 8h30 às 19h.

Já os idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde que não atuam em hospitais e na rede pública poderão receber a segunda dose nas UBSs dos bairros Jardim Boer, Jaguari, Vila Mathiensen, Antônio Zanaga, Praia Azul e Parque Gramado, também das 8h30 às 15h.

A partir da segunda-feira (8) o esquema de vacinação passará a ser feito por agendamento, cujas orientações serão divulgadas nesta sexta-feira. O motivo é que a partir da zero hora de sábado todo o estado de São Paulo retornará à fase vermelha, etapa mais rigorosa de restrição à mobilidade, visando conter a transmissão do novo Coronavírus.

O atual esquema de vacinação no município é o seguinte:

Idosos acima de 77 anos (PRIMEIRA DOSE)

Das 8h30 às 15h

Local Endereço UBS Vila Gallo Rua Quintino Bocaiúva, 1.250 UBS São Vito Rua Vicente Caravieri, 300 UBS Jardim Brasil Rua Benedito Aparecido Bertossi, 480 UBS São Domingos Rua Salvador Giordano, 320 UBS Jardim São Paulo Rua das Poncianas, 900 Drive thru (UBS Cillos) Avenida Cillos, 2.310

* Horário do drive thru será das 8h30 às 19h

Idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde (SEGUNDA DOSE)

Das 8h30 às 15h