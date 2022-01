Americana. 120 vagas no bolsa trabalho R$ 540

Americana tem 120 vagas abertas para o programa estadual Bolsa do Povo Trabalho, que concede bolsa-auxílio de R$ 540 para desempregados que tiverem interesse em realizar cursos de capacitação profissional e atuarem quatro horas diárias em órgãos públicos municipais e estaduais.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destacou que a formação de profissionais é um dos grandes desafios em Americana. “Hoje vemos muitos casos de pessoas que não conseguem se aperfeiçoar pela necessidade de seguirem trabalhando e, por outro lado, vagas abertas que não são preenchidas por falta de formação. Este programa estadual permite que o trabalhador possa fazer uma transição profissional sem abrir mão de renda”, disse.

As inscrições já estão abertas e vão até 7 de fevereiro pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br. Serão aceitas inscrições de moradores do estado de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo).

O programa Bolsa do Povo Trabalho vai oferecer bolsas no valor de R$ 540 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. A carga horária será de quatro horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, será ofertado um curso de qualificação profissional e apoio à empregabilidade, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Administrativos

• Secretariado e Recepção