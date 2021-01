Um homem foi preso depois que ameaçou tacar fogo na empresa onde a namorada trabalha esta quinta-feira em Americana. O caso aconteceu na rua das Petúnias, bairro Jardim São Paulo, por volta das 15h. Ele jogou gasolina no local e estava pronto para por tudo a perder, mas algo aconteceu.

A equipe da polícia militar foi informada via Copom que um homem descontrolado teria ameaçado atear fogo em uma empresa no jardim São Paulo. A equipe da viatura I-19127, tendo como encarregado o Cb PM Faé, foi até o local e informado que o C.A.J. teria saído com seu veículo socorrendo sua companheira.

Com as características, ele foi localizado e estava ainda transtornado no estacionamento de um hospital, onde foi abordado. Questionado, disse que após uma discussão sobre separação com sua companheira, admitiu que houvesse esparramado gasolina na empresa e ameaçado atear fogo e que nesse momento sua companheira teria desmaiado, assim a teria socorrido até o hospital, onde estaria sendo atendida. Após o atendimento médico a vitima confirmou o ocorrido e salientou que teria uma medida protetiva contra seu companheiro.

Diante dos fatos ambos foram conduzidos para a Delegacia da Mulher, onde após os trabalhos cartorários, o iniciado permaneceu preso à disposição da justiça.