Ameaçou namorada com bebê de colo. Ela se armou e chamou a PM

Um homem que ameaçou a namorada foi detido depois de ser acusado de ameaçá-la várias vezes. A mulher tinha um bebê de colo e se armou para se defender das ameaças. A Polícia Militar atendeu na noite desta quarta-feira (6) ocorrência de violência doméstica e apreensão de arma de fogo, na vila Mathiensen em Americana. De acordo com a vítima, um mulher de 42 anos, ela recebia diversas ameaças de morte por parte do namorado, de 36 anos.

Segundo a polícia, a mulher estava de resguardo por ter dado à luz a poucos dias e contou que mediante as ameaças, tomou posse de uma faca para defender a si e a filha caso fosse necessário. Depois de munir-se, saiu da residência situada na rua das Seriemas para aguardar a chegada da polícia.

Após retirarem a arma branca da vítima e acalmá-la, os PMs fizeram contato com o agressor, que disse ter discutido com a companheira, contudo no clímax da briga, disse que iria matá-la caso fosse para cima dele. Além disso, mesmo assustada, a vítima relatou que o companheiro possuía uma arma de fogo dentro da casa.

Durante a averiguação, uma arma calibre 32 da marca Smith Wesson, com 6 munições intactas e uma machadinha foram apreendidas. Na sequência, o caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado determinou o flagrante.