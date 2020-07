Ameaçou a ex. Fugiu, voltou e foi em cana

Imagem de arquivo

O pintor A.S.M., 21, foi detido Guarda Municipal de Americana por descumprimento de Medida Protetiva este sábado. Ele ameaçou a ex-mulher, fugiu e depois voltou. Acabou sendo preso. O caso aconteceu na rua Diogo de Faria, bairro Cordenonsi, por volta das 17h.

A equipe fazia patrulhamento Tático de Romu Canil e foi até o endereço depois de chegarem informações de que uma mulher estava sendo ameaçada pelo ex-marido, mesmo possuindo medida protetiva de distanciamento mínimo contra ele.

No local, vítima narrou aos GMs que uma hora antes o homem esteve no local, mas com a chegada da equipe Patrulha Maria da Penha, teria logo fugido. Ele voltou logo depois, mas com a chegada da equipe novamente, ele fugiu de novo.

Com as características físicas do rapaz, passou equipe romuriana fazer buscas na vizinhança, localizando A.S. em uma mata nas proximidades de um rio. Abordado e revistado, nada de ilícito encontrado. Mas diante das circunstâncias, fora detido e conduzido a delegacia local, deliberando autoridade policial pela sua prisão em flagrante, haja vista medida protetiva, sendo recolhido a Cadeia Pública de Sumaré.