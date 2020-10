Ameaçou a ex e foi em cana

Um homem foi detido na tarde desta quarta-feira depois que ameaçou a ex companheira em Santa Bárbara d’Oeste. A acusação de violência doméstica foi feita em flagrante por volta das 14h30 na rua São Salvador, jardim Santo Antônio.

Vítima: L.A.T.O. e Autor: M.A.O.

Histórico : Equipe solicitada a comparecer no local dos fatos, constatou o autor em frente da residência, em contato com a vítima, informou que estava sofrendo ameaças, e possui medidas protetivas. Diante dos fatos o autor foi detido e encaminhado à Delegacia da Mulher, onde foi elaborado o BOPC, ao término permaneceu preso por descumprir as medidas.