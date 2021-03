Ambiental da Gama pega rede irregular na Praia Azul

O Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Municipal de Americana, em patrulhamento náutico pela represa do Salto Grande, na região da Praia Azul, em Americana, apreendeu, por volta das 16:40hrs deste sábado, equipamentos de pesca (rede) em desacordo normativo do Ibama 26/2009.

A rede de pesca com aproximadamente 50 metros de comprimento por 1.50 de altura foi apresentada a Central de Polícia Judiciária, onde o material ficou apreendido.

Na mesma tarde, um pescador profissional foi orientado a recolher o seu equipamento da água. O mesmo era habilitado e possuía a documentação para a prática, porém a rede que era utilizada estava sem a plaqueta de identificação com as medidas e o registro do pescador.