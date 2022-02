Amarraram o motorista pra roubar carga na SP

Um motorista foi encontrado amarrado dentro da cabine do caminhão que dirigia na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) entre Santa Bárbara d’ Oeste e Piracicaba.Ele estava amordaçado e com os olhos tampados com fita adesiva dentro do caminhão no momento que os policiais chegaram.

O caminhão carregado com fertilizantes, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Minas Gerais, foi interceptado e roubado em Limeira. A após o crime, ele foi abandonado juntamente com o veículo e encontrado na manhã desta quarta-feira.

No momento do roubo, o motorista estava um posto de combustíveis, o caminhão estava carregado com fertilizantes, a carga foi descarregada e o caminhão e a vítima foram abandonados em um posto da SP-304. Até o momento três pessoas são suspeitas do crime, mas ainda ninguém foi preso. Câmeras de segurança das rodovias da região estão sendo apreendidas pela DIG.

Após policialpadrao.com.br