AM: Ver. quer saber da infraestrutura do Samu 192

O vereador Dr. Renato Martins (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a infraestrutura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192.

No documento, o parlamentar lembra que o serviço tem como objetivo chegar rapidamente à vítima em situações de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica e psiquiátrica, entre outras. “Ocorre que recebemos reclamações de pessoas que necessitaram do serviço e relataram demora excessiva na realização do atendimento”, aponta.

Dr. Renato pergunta no requerimento o número de viaturas, equipes e profissionais disponíveis para atendimento. Questiona, ainda, se existem estrutura e insumos suficientes dentro das viaturas para realizar os procedimentos, se a quantidade de equipamentos de proteção individual é suficiente e qual o tempo médio de atendimento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que acontece em 06 de agosto.