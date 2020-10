Bombeamento de água é retomado para o reabastecimento na cidade

O bombeamento de água bruta no Rio Piracicaba foi retomado no início da tarde desta quarta-feira (7/10), após a conclusão das obras de interligação da nova captação de água de Americana. A água já está sendo tratada para abastecer os reservatórios e as residências até o final do dia, segundo previsão do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Os serviços de interligação da nova captação da cidade foram iniciados na manhã da última terça-feira (6/10) pela empresa ARTEC. Após iniciar o bombeamento, por volta das 21h30 de terça-feira, a válvula que faz parte da peça de interligação da unidade de captação nova com a velha apresentou problemas e rompeu inundando toda a caixa de comando. O bombeamento foi interrompido para a remoção dos cerca de 54 parafusos para a instalação de uma flange cega, um “tampão”, contendo o vazamento.

Os trabalhos continuaram na manhã desta quarta-feira (7/10) e o bombeamento de água bruta foi retomado para o abastecimento gradativo da cidade.

A construção da nova captação, que deverá ficar pronta no prazo de 35 a 45 dias, irá melhorar as condições de abastecimento e garantir água para o futuro.