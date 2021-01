Alvo de disputa, regionais serão definidas esta semana

Pelo menos três administrações regionais de Americana que são alvo de disputa por vereadores devem ter definidos os nomes esta semana. O NM mostrou que regional do Zanaga fica mesmo com o parceiro do vereador Jr Dias/MDB Anderson Kbça. A adm da Cidade Jardim também não deve ser fonte de disputa importante.

GRAMADO EM DISPUTA– A maior disputa deve ficar para a regional do Gramado. Em tese, ela teria a indicação do time da vereadora Leonora do Postinho/PDT, mas o mandato dela segue independente com relação ao governo Chico Sardelli/PV.

ESSA SEMANA DEFINE– Uma fonte do governo Sardelli disse ao NM que esta semana (até quinta-feira) todos os nomes estarão definidos. Na Câmara, a principal conversa é que a disputa está ‘quente’ mesmo é pela regional do Gramado. Ainda faltam ser definidas os nomes que vão comandar as regionais do São Vito e Praia Azul.