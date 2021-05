Alunos visitam Setor de Alimentação Escolar em Nova Odessa

Mais de 200 alunos do curso de Nutrição e Dietética da Etec (Escola Técnica Estadual) de Hortolândia participaram de uma visita técnica “virtual” ao Setor de Alimentação Escolar (Merenda) da Prefeitura de Nova Odessa. A iniciativa teve como objetivo colocar os futuros técnicos em contato com a realidade da profissão, e ocorreu por meio de uma “live” que foi transmitida na quarta-feira (12) pelo canal do YouTube destinado à divulgação das atividades da Semana de Nutrição e Dietética da instituição.

De acordo com Juliana Pissaia, nutricionista do Setor de Alimentação Escolar de Nova Odessa, as visitas técnicas presenciais sempre foram valorizadas pelos estudantes da área, mas, com a pandemia da Covid-19, as mesmas tiveram que ser suspensas. “Com a ‘live’, procuramos criar uma forma alternativa de manter essa programação”, explicou.

Além de receber orientações sobre o processo de licitação para a compra dos alimentos, os participantes conheceram o cardápio adotado no setor, acompanharam a montagem dos “kits alimentação” que são distribuídos às famílias de alunos carentes da Rede Municipal de Ensino e, ainda, conferiram a organização da merenda em uma das escolas do município.

Marcaram presença na “live”, pelo curso de Nutrição e Dietética da ETEC Hortolândia, a coordenadora Raquel Guimarães, e as professoras Juliana Maia Rosa e Juliana Pissaia, que além de nutricionista em Nova Odessa também é docente na instituição de ensino. O vídeo da visita técnica pode ser conferido no link https://www.youtube.com/watch?v=7gsD7Z2Rzf0.