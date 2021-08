Alunos do SESI desenvolvem mapa interativo dos Ecopontos

Alunos do SESI de Santa Bárbara d´Oeste, por meio de parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, desenvolveram o Mapa Interativo dos Ecopontos da cidade, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância deles e do descarte correto para a sustentabilidade urbana. O mapa permite ao cidadão saber com maior facilidade onde ficam os ecopontos na cidade. A atividade foi elaborada no primeiro semestre letivo.

Participaram do projeto os alunos do 9º ano Ana Beatriz Santos de Oliveira, Lorenza Pigato de Faria e Pedro de Oliveira Marçal, sob orientação da professora Erica Fátima Inácio Padovesi. A instituição de ensino segue com outros projetos em parceria com o Município, promovendo responsabilidade ambiental.

“O trabalho dos alunos é muito importante pois ajuda a divulgar e otimizar a utilização dos Ecopontos, que integra nossos equipamentos de descarte correto de resíduos. Parcerias como esta são de extrema importância para uma sociedade mais sustentável, principalmente com jovens que estão em formação, trazendo consigo valores que deverão nortear a vida com consciência ambiental e cívica, de acordo com as diretrizes do prefeito Rafael Piovezan, que tem a questão ambiental como uma das prioridades da Administração”, disse o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro.

Os Ecopontos são PEVs (Ponto de Entrega Voluntária) e são destinados à população que precisa descartar resíduos gerados em suas atividades ou residências, como da construção civil (tijolos, argamassa, cimento, telhas e ferros), restos de poda e capinação, como galhos, troncos e grama; móveis velhos, como sofás, colchões, guarda-roupa e cômoda e resíduos recicláveis, como papel, vidro, metal e plástico. Quando o cidadão leva seus resíduos no Ecoponto mais próximo, os servidores orientam onde depositar cada tipo de resíduo, com o objetivo de reaproveitar os materiais posteriormente. O Ecoponto é uma opção para o descarte de pequenos volumes, situação que não compensa contratar caçambas ou carroceiros. Além de ser um instrumento de limpeza urbana, os Ecopontos contribuem com a diminuição de áreas degradadas por descartes irregulares, incluindo as de proteção permanente e geram renda para diversas famílias já que os resíduos recicláveis coletados são encaminhados para as cooperativas de reciclagem.