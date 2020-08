Alunos de Fatecs participam de programa de certificação da SAP

Cerca de 350 estudantes de 12 Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) iniciaram neste mês de agosto um curso online de capacitação no sistema SAP Business One. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), o Centro Paula Souza (CPS) e a SAP Brasil, com o objetivo de preparar consultores especializados no suporte da ferramenta de gestão empresarial e relacionamento com clientes. A solução é voltada para pequenas e médias empresas em crescimento acelerado ou multinacionais em início de operações no País e necessidade de gestão com normas de governança e conformidade.

A parceria prevê subsídio integral da SAP no valor da prova de certificação aos participantes que completarem todas as etapas do curso, incluindo a apresentação final. A ação faz parte do Programa Minha Chance, que irá viabilizar a inserção dos jovens no mercado de trabalho, sobretudo, em parceiros e clientes SAP.

Formação completa

Com duração de 140 horas, o curso de Suporte Básico em Sistemas de Gestão Empresarial foi elaborado por professores do CPS e inclui 80 horas de conteúdo online da SAP em português. A formação apresenta um módulo de 20 horas de introdução aos conceitos básicos e utilização da plataforma; e outra fase, de 80 horas, dedicada a atividades funcionais, de suporte e gerenciamento sob o ponto de vista do usuário. Já o terceiro módulo, de 40 horas, prepara os alunos para identificar necessidades ou problemas, definir um projeto e as hipóteses de desenvolvimento, além de apresentar propostas de uso da solução.

Foram selecionados para as aulas online estudantes matriculados a partir do quarto semestre nos cursos superiores tecnológicos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial, Gestão de Produção Industrial, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão Empresarial e Logística. As Fatecs que integram o projeto estão localizadas nos municípios de Barueri, Capital (Ipiranga e Zona Leste), Indaiatuba, Itu, Jaú, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí.

Speed Recruiting

Ao término do curso e com as certificações conquistadas, será realizado um hackathon em formato de Speed Recruiting para colocar os jovens consultores em contato com o ecossistema de parceiros. No evento, as entrevistas e contratações poderão ocorrer de forma rápida e assertiva em um momento em que é esperada uma retomada maior da economia. A parceria do CPS com a SAP prevê ainda novos programas de capacitação com outras tecnologias relacionadas a computação em nuvem, internet das coisas e inteligência artificial.