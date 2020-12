Aluno de Nova Odessa pode representar o Brasil nas Olímpiadas de Astronomia

Estudantes da escola E.E. Prof. Silvânia Aparecida Santos se destacaram na 23º Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, olímpiada anual destinada a alunos do ensino fundamental e ensino médio da rede estadual e particular que competem resolvendo questões que envolvem conceitos de física e ciências.

Orientados pelos professores Diego Antônio da Silva e Francile Barbosa Vicentini, seis alunos participaram e 3 foram premiados com medalhas- uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Os alunos medalhistas já garantiram uma vaga na conceituada Universidade Estadual de Campinas ( UNICAMP) e o medalhista de ouro, Pedro Henrique Medeiros, foi convidado a participar da seleção que escolherá 40 representantes brasileiros do país todo que participarão em 2021 das Olímpiadas Internacionais de Astronomia. “ Sempre quis ser astrônomo e pesquisava, estudava sobre o assunto, quando recebi a notícia que tinha tirado 9,4 na prova, eu não acreditava, é um sonho se realizando. É um incentivo pra eu continuar me dedicando”, destaca o estudante.

Além de Pedro, também foram premiados Yago Lopes de Souza e Lucas Vicente Julião. Segundo os professores orientadores “ este resultado é sensacional ainda mais porque os alunos estão com aulas em ensino remoto e é gratificante ver a felicidade deles. O OBA cria oportunidades reais de as pessoas acreditarem e lutarem por seus sonhos.”