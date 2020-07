Alto número de casos confirmados é resultado de exames rápidos

A prefeitura de Americana se pronunciou em relação ao alto número de casos confirmados de coronavírus, foram 163 registros em 24 horas no município.

Segundo a assessoria de imprensa, a realização de exames rápidos, não só por laboratórios, mas também os que são realizados em farmácias, é o motivo da alta nos números de resultados positivos.

Ainda, a prefeitura afirmou que alguns resultados de exames rápidos estavam sendo passados primeiro para o Estado – o que até gerou uma divergência nos números apresentados pelo estado com os números contabilizados no município – e que hoje a prefeitura atualizou os dados juntamente com o governo.