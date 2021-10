Alta performance em veículos semiautônomos

O impacto da crise econômica causada pela pandemia nos fez refletir sobre muitas coisas, mais especificamente o quanto delas realmente precisamos. Com o home office e o isolamento, como exemplo, pudemos reavaliar os gastos que manter um veículo acarretam no final do mês. E nesse contexto o ato de dirigir também passou a ser questionado. O tempo perdido no trânsito, a redução de custos, ainda mais com os valores do combustível em alta, entre tantos outros fatores.

Aspectos solucionados com carros autônomos. Temas de inúmeras discussões, sejam entre especialistas ou entusiastas, a autonomia do controle da direção e tecnologias capazes de coordenar com precisão insumos em veículos é algo muito desejado entre aqueles que buscam por soluções de mobilidade com economia. No entanto, antes dos 100% autônomos sem nenhuma interferência humana, que por enquanto só existem em filmes, protótipos ou locais restritos e seguros para testes, há a geração de semiautônomos que já existem e entregam tecnologias para veículos de alta performance.

Daniel Schnaider, especialista em tecnologias disruptivas, alerta que a Pointer by PowerFleet Brasil está um passo à frente quando o tema é semiautônomos. Ao utilizar a IoT para melhorar a performance dos veículos, navegação segura, rotas, reconhecimento de vias, distância e comportamento da direção, o especialista garante que o futuro esperado por alguns, já faz parte da vida de muitos dos seus parceiros.

“Com uma economia que precisa girar, a redução de custos torna-se essencial para qualquer empresa. Os preços das commodities são definidos em mercado, portanto, tudo que puder ser feito para um negócio tornar-se bem sucedido e lucrativo está no âmbito operacional. É preciso reduzir custos. Com o uso de soluções como a Pointer Smart Saver, que utiliza a tecnologia de telemetria ativa para corrigir e ensinar o motorista, em tempo real, como dirigir em alta performance caminhões com até seis carretas, é possível otimizar processos que afetam diretamente a saúde financeira da empresa”. Schnaider (CEO da Pointer)

O resultado de automatizar uma frota de veículos ultra pesados, em números significa dezenas de milhões de reais em economia por ano. Veículos que transportam materiais pesados, por exemplo, gastam cerca de 30 mil reais por mês de combustível, mas que com o uso da tecnologia podem reduzir em até 20% esse valor. Uma economia que multiplicada por uma frota de mil caminhões, resultará em 72 milhões de reais por ano apenas em combustível, sem contar pastilhas de freios, manutenção, pneus, entre outros..

O cálculo sustentável de emissão de poluentes pode alcançar a mesma porcentagem de redução, e os benefícios se tornam construtivos e de longos prazos. Ainda, segundo Schnaider o principal pilar para a construção do futuro deve-se, primordialmente a experiência do cliente, ao que funciona ou não. “O Pointer Smart Saver é justamente a nova geração, resultado de 20 anos de experiência da empresa aprimorada ao feedback dos clientes”.

Daniel Schnaider é CEO da Pointer by Powerfleet Brasil, líder mundial em soluções de IoT para redução de custo, prevenção de acidentes e roubos em frotas. Integrou a Unidade Global de Tecnologia da IBM e a 8200 unidade de Inteligência Israelense. Especialista em logística, tecnologias disruptivas, economista e autor da obra “Pense com calma, aja rápido”.