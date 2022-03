Alopecia e autoestima: como o mega hair pode ajudar

A queda de cabelo é um problema mais comum do que se imagina. Segundo a Sociedade Brasileira de Tricologia – SBTr -, durante a pandemia, a procura por consultas por conta do problema de queda, aumentou 90% nos últimos meses em alguns institutos que são referência em tratamento capilar.

As causas podem ser subdivididas em diversos transtornos, entre eles estão diversas variações de alopecia. A cantora sertaneja Maraísa, da dupla com Maiara, por exemplo, sofre com a alopecia androgenética, também chamada de calvície. A atriz e dançarina Viviane Araújo, também já tratou alopecia causada por tração devido ao uso excessivo de tranças e penteados que puxam os fios naturais, causando a queda.

Além desses dois tipos, existem também a alopecia areata, responsável pela queda repentina nos fios que inicia com uma ou mais áreas circulares que podem ir aumentando sua extensão, alopecia total, que causa a queda capilar completa, a alopecia universal, responsável pela queda de todos os pelos e cabelos do corpo ou ainda o eflúvio telógeno, que é caracterizado pela queda de cabelo após uma experiência estressante (a maioria dos casos durante a pandemia) e o eflúvio anágeno, que é a perda capilar anormal durante a primeira fase do crescimento capilar.

Junto com esse transtorno é natural também a vulnerabilidade da autoestima, uma vez que o cabelo é a moldura do nosso rosto, reflete e tem uma forte ligação com gostar ou não do que vemos no espelho, especialmente entre as mulheres. A SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) apontou em pesquisas que cerca de 5% de toda a população feminina brasileira é acometida pela alopecia.

Alina Carmezim, especialista em mega hair, conta que as extensões são a melhor alternativa para quem está passando por esse momento e pode ser utilizada mesmo durante o tratamento. “O mega hair oferece a oportunidade de disfarçar as partes que estão sem cabelo, sem prejudicar ou tracionar os fios naturais. Uma das técnicas mais recomendadas para essa aplicação é a Impercept, uma vez que não danifica os fios e garante um resultado natural sem deixar visível onde estão as extensões”, explica a profissional.

Além disso, a especialista, que já treinou milhares de pessoas ao redor do mundo, explica que o mega hair pode ser aplicado em todos os tipos de cabelo, seja ele cacheado, liso ou ondulado, assim como em todos os tipos de comprimento. “Já foi a época em que só era possível aplicar mega hair liso, pois hoje as extensões atuais contam com diversas texturas e cores para deixar o visual mais próximo possível do natural”, conta.

Alina explica que é muito comum receber clientes que sofrem com a queda de cabelo, mas que ver o sorriso no rosto de cada uma após a aplicação, não tem preço. “Ver em cada aplicação a autoestima sendo recuperada é extremamente gratificante”, finaliza.

Sobre Alina Carmezim

Especialista em mega hair, professora e mentora. Largou a carreira jurídica para se dedicar a aumentar a autoestima das mulheres. A empresária é criadora do método Impercept, técnica de mega hair já usada no muito inteiro e comanda o curso Excelência em Mega Hair.

Mais informações: www.alinacarmezim.com

Instagram: @alinacarmezimacademy