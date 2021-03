‘Alô Câmara’ é extinto e substituído em Nova Odessa

Os vereadores de Nova Odessa aprovaram na sessão realizada nesta semana um projeto de resolução, de autoria da Mesa Diretora, que revoga a legislação que criou em 2005 o projeto ‘Alô Câmara’, implantado através de um número gratuito de telefone (0800) para a população entrar em contato diretamente com o Poder Legislativo.

O presidente Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB), justificou que no ano passado o serviço foi utilizado apenas sete vezes. E como o custo mensal é de R$ 134, ou seja, por volta de R$ 1,5 mil anuais, não compensa mantê-lo. Agora será implantado um número de WhatsApp, também gratuito, para que a população possa fazer suas sugestões.

“Estamos excluindo o programa (Alô Câmara) e já introduzindo em breve o WhatsApp como canal oficial com o munícipe. Pra sugestão, reclamação e qualquer coisa nesse sentido”, conclui Pelé. Quem não deve estar muito feliz com isso é o ex-vereador e presidente da Câmara na época da implantação do programa, em 2005: Ângelo Roberto Réstio (o Nenê Réstio).