Allison, o estranho no ninho

Dos três nomes anunciados esta segunda-feira, apenas o do fotógrafo Allison Roberto causou estranheza no meio político. Tanto Vinicius Zerbeto quanto Rafael de Barros já estavam na prefeitura e só tiveram um upgrade de posto. Já Alison deverá lidar com recursos para a mídia e lidar com egos de empresários que nada recebem oficialmente desde 2015.

Ele deverá contar com o apoio informal do marqueteiro também informal da campanha de 2020 Thazio Gumiero, que toca a prefeitura de Barueri- onde Alison também trabalhou.

DESCONTENTES- A notícia dos novos secretários deixou descontentes alguns apoiadores do prefeito Chico Sardelli desde a época da campanha de 2020. Um deles disse que a ‘desculpa’ inicial era que o governo teria apenas 70 comissionados, mas que agora o que se vê é muitos cargos ocupados ‘por gente desconhecida’.