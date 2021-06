Alisson é favorito para ser melhor goleiro da Copa América

Em 13 de junho teve início a CONMEBOL Copa América 2021, disputada no Brasil entre dez seleções sul-americanas, distribuídas em dois grupos com oito se classificando para a fase de quartas-de-final. Atual campeã da competição, a Seleção Brasileira entra no torneio sempre como favorita e, segundo análise da Betfair.net, especialista em estatísticas, poderá contar com as defesas de Alisson (Liverpool) para repetir o feito de 2019.

Considerando dados como número de defesas em seus torneios nacionais, titularidade, idade, número de partidas disputadas e minutos em campo, entre outros, a Betfair.net calculou as chances dos principais nomes da competição fazerem a diferença em suas defesas.

O brasileiro Alisson, do Liverpool, aparece com as maiores chances de ser o melhor goleiro da competição, de acordo com a análise da equipe da Betfair.net. Após passagens por Internacional e Roma, o gaúcho se acostumou a faturar títulos individuais. No Liverpool, onde atua desde a temporada 2018/2019, Alisson já tem 130 jogos e foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2019. Nos últimos meses, sofreu algumas falhas e tem sido questionado pela torcida dos Reds, mas segue firme na titularidade.

Com 44 jogos pela seleção brasileira, Alisson é uma das apostas do técnico Tite para garantir uma defesa sólida que sofra poucos gols na competição. O goleiro foi eleito o melhor da última edição da Copa América, quando ajudou o Brasil a conquistar o título. Na edição deste ano, segue sem sofrer gols.

Concorrência

O argentino Emi Martínez, do Aston Villa, pode ser o principal concorrente do brasileiro, de acordo com a Betfair.net. O jogador foi contratado pelo Arsenal em 2011, mas passou a maior parte desse período emprestado a outras equipes do futebol inglês e espanhol. Agora, Emi vem se firmando como referência embaixo das traves argentinas. Na partida de estreia, a Argentina disputou palmo a palmo com o Chile em partida empatada por 1 a 1.

Outro candidato é o colombiano David Ospina, que atua pelo italiano Napoli. Com mais de 100 partidas pela seleção de seu país, o experiente goleiro pode fazer a diferença para uma boa campanha da Colômbia. Segundo a Betfair.net, David Ospina aparece em terceiro lugar nas probabilidades para ser o melhor goleiro da Copa América 2021. A Colômbia estreou com vitória sobre o Equador e enfrenta a Venezuela na segunda rodada.