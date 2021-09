Você sabe quais alimentos podem escurecer os dentes e prejudicar a saúde bucal e a estética ao mesmo tempo? Marina Frois Yamaguchi, sócia e diretora da Clínica Sorridi de Indaiatuba (CRO/SP 18806), em São Paulo, lista abaixo 5 alimentos que escurecem os dentes:

1. Café

Beber muito café diariamente danifica e ajuda a escurecer os dentes por conta de sua acidez. Há uma substância chamada polifenóis ácidos, existente no café, que provoca manchas amareladas e a descoloração do esmalte do dente.

2. Vinho

O vinho, sobretudo o tinto, assim como o café, também contém polifenóis ácidos em sua composição, que corroem os tecidos da boca, gengivas e dos dentes e provocam a diminuição da produção de saliva, tornando propícios os ataques dos ácidos prejudiciais ao sorriso.

3. Beterraba

Assim como o vinho e as uvas, beterrabas são profundamente pigmentadas, o que aumenta bastante as chances de escurecer os dentes se forem consumidas com frequência. Então, não esqueçam de escovar bem os dentes após consumi-la.

4. Molho de tomate

Assim como o molho de soja e o madeira, sua coloração intensa pode manchar e escurecer bastante seus dentes.

5. Doces

Bebidas e alimentos ricos em açúcar tornam a boca o ambiente ideal para o desenvolvimento de bactérias, que transformam esses resíduos em ácidos que destroem o esmalte dos dentes e provocam seu escurecimento, além de colaborar com o surgimento de cáries.

Importante saber que esse escurecimento se dá a longo prazo e com consumo excessivo da substância.