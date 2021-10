Alimentos que ajudam quem está tratando o Câncer de Mama

O câncer de mama é o segundo colocado quando falamos de câncer em mulheres. Ele corresponde a 28% do total de casos, os dados são do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Quanto antes diagnosticado, maiores são as chances de cura. O tratamento da doença requer uma série de cuidados e tratamentos que acabam deixando o organismo mais debilitado, e uma aliada importante nesses casos é a alimentação.

De acordo com a nutricionista e pesquisadora especializada em oncologia pela University of Guelph no Canadá, Aline Quissak, alguns alimentos, quando inseridos na dieta, trazem vários benefícios cientificamente comprovados aos pacientes. “Uma dieta equilibrada é fundamental, principalmente nesse período tão delicado. Vários estudos comprovam que determinados alimentos auxiliam pessoas em tratamento contra o câncer. Porém, vale lembrar que eles não são remédios, nem substituem o tratamento específico e o acompanhamento médico. São opções terapêuticas para ajudar na recuperação do organismo”, elucida.

Abaixo, você confere a lista preparada pela especialista com esses alimentos:

1) Kefir (pode ser de água ou de leite)

Durante o tratamento de quimioterapia as bactérias do bem do nosso intestino são afetadas. Elas são responsáveis pela imunidade, além da absorção de nutrientes. Se o paciente está com imunidade baixa, ele não pode dar continuidade ao tratamento quimioterápico, por isso a importância de repor a flora intestinal. O kefir, seja de água ou de leite, é uma ótima fonte desses probióticos. Consumir de preferência antes de dormir ou logo que acordar. Depois, esperar 15 minutos para comer algo.

2) Brócolis cozido no vapor

Esse vegetal possuí um composto chamado sulforafano. Essa substância só é liberada quando se une com outra substância chamada mirosinase, presente na mastigação ou pelo cozimento leve. Por isso, não é recomendado comer brócolis cru ou fazer sopas (cozinhar demais). Indicação: consumir pelo menos 3x na semana 100g de brócolis. O consumo desse alimento, da maneira indicada, ajuda na ativação do apoptose (mecanismo que mata células infectadas e que é desativado pelas células cancerígenas), principalmente nos casos de câncer de mama.

3) Azeite de oliva (extravirgem)

O azeite de oliva (extravirgem) é o único óleo com pontuação anti-inflamatória – cada colher de sopa tem 74 pontos. Quem está em tratamento contra o câncer o cardápio deve ter por volta de 3 a 4 mil pontos, por isso ele deve ser sempre associado com alimentos saudáveis, além de ser uma boa opção de calorias do bem para os pacientes que estão perdendo peso. Todos os outros óleos possuem pontuação negativa, atrapalhando a meta diária do cardápio nutricional terapêutico.

4) Alho

A alicina, composto benéfico para o tratamento do câncer, vem se mostrando eficaz na inibição do crescimento das células tumorais, especialmente de mama. Indicação: 1 dente de alho por dia (também auxilia no cardápio terapêutico dos 3 a 4 mil pontos, pois cada dente de alho tem 215 pontos positivos). Dê preferência para o consumo do alho amassado, pois assim libera mais alicina.

5) Cebola Roxa

A cebola roxa auxilia os rins a filtrarem das toxinas e o sangue, dando ao paciente melhor disposição e oxigenação. Além de ser rica em quercetina, um antioxidante que não atrapalha a quimioterapia e auxilia as células de câncer a não se desenvolverem novamente. Recomendação 1/4 de xícara de cebola roxa por dia.

6) Cúrcuma (Açafrão da Terra) com gengibre

A curcumina, composto bioativo da cúrcuma, só é absorvida pelo corpo humano quando combinada com pimenta do reino ou gengibre. No caso dos pacientes em tratamento quimioterápico, o estomago fica sensível, gerando enjoo, então a pimenta não é indicada, mas o gengibre sim. Ele também ajuda a potencializar o antioxidante anti-inflamatório do açafrão da terra (1/2 colher de chá tem 147 pontos positivos), e ainda melhora o enjoo. Pode ser feito um shot gelado (no enjoo, tudo que é gelado melhora a percepção, ao contrário dos alimentos e bebidas quentes).

Sobre Aline Quissak

Aline Quissak é nutricionista com especializações no Canada e Estados Unidos, pesquisadora científica em alimentos terapêuticos aplicados tanto na saúde quanto em doenças. É especialista em nutrição genética, pacientes críticos, oncologia, psicologia da nutrição e alimentação funcional.